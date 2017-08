A Polícia Civil, através da Divisão de Investigações Criminais (DIC) de Balneário Camboriú, capturou dois criminosos nesta quarta e quinta-feira.

Era cabelereiro

Em Balneário a prisão aconteceu na tarde de quinta-feira (17). A. R. C. S. de 26 anos foi capturado em um salão de beleza na Rua Israel, do Bairro das Nações. Ele tinha sido condenado a sete anos de prisão por um roubo de veículo ocorrido em Joinville.

O crime aconteceu em 2013. O homem teria participado de um sequestro-relâmpago. O cabeleireiro e outros dois comparsas, teriam segundo a polícia, amarrado a vítima em um matagal e fugido com o veículo.

O criminoso cumpriu pena na Penitenciária Industrial de Joinville até o ano de 2015, quando fugiu do canteiro de trabalho do gabinete do vice prefeito e estava desde então foragido.

Ele vai cumprir o restante da pena no Complexo da Canhanduba.

Golpista

Na quarta feira a DIC prendeu J. G. P., 40 anos, no Centro de Itapema. O estelionatário foi preso em flagrante após o cumprimento de um mandado de busca e apreensão no apartamento dele, localizado na Rua 163.

O homem foi investigado por falsificação de documentos após denúncias anônimas. O criminoso recorre na Justiça de uma condenação de 10 anos de prisão por crimes de estelionato, mas de acordo com a DIC, ainda continuava praticando os golpes.

As buscas foram realizadas em dois apartamentos em um mesmo edifício em que morava o golpista. No local foram apreendidos diversos documentos falsos como contratos, certidões e escrituras.

Em um computador os agentes descobriram identidades digitalizadas que haviam sido feitas ou ainda estavam para ser confeccionadas a “clientes” de todo o estado. Também foram apreendidas máquinas de impressão e objetos utilizados para a falsificação das certidões, eletroeletrônicos e um veículo BMW.

O delegado Osnei Valdir de Oliveira autuou em flagrante o golpista por falsificação de documento particular, falsificação de documento público e ainda por corrupção ativa, já que quando se encontrava na cela da delegacia, ofereceu a um policial a quantia de 20 mil reais e uma corrente de ouro em troca de sua liberdade.

J. G. P. foi encaminhado ao Complexo Penitenciário do Vale do Itajaí.

Nota: os nomes dos criminosos não foram divulgados pela polícia.