Moradores do Interpraias estão em alerta por insegurança

Com a criminalidade avançando a cada dia e a parca divulgação policial sobre ocorrências, os moradores têm buscado nos grupos de Whatsapp a troca de informações para se protegerem. A comunidade da Interpraias, que costuma sofrer com assaltos, está em alerta novamente com suspeitos rondando a região.

As fotografias foram trocadas entre os moradores e há relatos que confirmam a passagem de alguns deles pelo Estaleirinho e Taquaras. Os indivíduos seriam foragidos do Paraná, mas essa informação não foi confirmada até o momento.

Eles chegariam até as residências pedindo roupas e utensilios para uma entidade.

As imagens foram repassadas pela reportagem para o subcomandante da Guarda Municipal, Luiz Borges, que vai informar as guarnições da GM. O secretário de Segurança, Gabriel Castanheira, garantiu que o patrulhamento já foi intensificado na região.

Denúncias podem ser feitas pelo telefone da Guarda, 153.