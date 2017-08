Denúncia contra GM que foi preso tem indícios de “armação”

A gravação feita segunda-feira (14), atribuída à central de atendimento da Polícia Militar, onde um Guarda Municipal que fazia segurança particular foi preso após denúncia de um popular tem indícios de “armação”.

O denunciante disse à atendente da PM que estava no supermercado Angeloni da Quarta Avenida quando percebeu um homem com uma arma na cintura.

No entanto, ao telefonar para a PM o denunciante disse que estava na Avenida do Estado. Por qual motivo alguém que suspeita da iminência de um assalto não ligou das imediações do próprio local e se deslocou até a Avenida do Estado para fazê-lo?

O segundo indício de “armação” é que o denunciante afirma estar em seu carro, mas ao finalizar o telefonema para a atendente percebe-se o que parece ser o ruído de um “orelhão” sendo colocado no gancho.

Não é a primeira vez que um guarda municipal armado, fazendo segurança privada fora do expediente, é abordado por PMs. Episódio semelhante ocorreu em julho.

É possível que PMs e GMs estejam disputando o restrito mercado de “bicos” como seguranças particulares o que leva a esse tipo de denúncia para diminuir a concorrência.

No episódio de julho o GM foi abordado e liberado porque estava documentado. A prisão efetuada pela PM na segunda-feira foi correta, o GM tinha registro da arma, mas não o porte.

O registro autoriza uma pessoa a possuir uma arma, mas sem o porte não pode portá-la em locais públicos, fora da sua casa ou escritório.

