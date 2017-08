Na madrugada desta terça-feira (15), um casal foi feito refém na saída de um restaurante na Beira Rio, em Itajaí.

De acordo com o relato das vítimas, dois bandidos se aproximaram com uma arma em punho e ordenaram que o casal entrasse no carro.

A jovem, de 23 anos, teve que ficar no banco da frente enquanto um dos bandidos dirigia. O namorado, de 26, ficou no banco de trás com o outro criminoso.

Os bandidos rodaram por várias ruas, pararam para comprar cerveja e chegaram a pegar a BR-101, onde colidiram com um veículo da marca KIA. Ao parar no posto, o motorista do carro atingido desconfiou que havia algo errado e saiu sem questionar os indivíduos.

Eles seguiram em direção a Barra Velha e o pneu furou, momento em que um dos sequestradores pegou os pertences das vítimas e foi embora.

Não satisfeito, o criminoso que permaneceu no carro voltou para Itajaí com as vítimas, e na avenida Reinaldo Schimithausen o carro morreu e não ligou mais.

Foi aí que a polícia passou e desconfiou da situação, pois o carro estava parado com as portas dianteiras abertas.

Os policiais se aproximaram e perguntaram se estava tudo bem. O sequestrador que estava no volante nem olhou para os policiais, já o rapaz que estava no banco ao lado acenou com a cabeça informando que não estava bem.

Prontamente a PM de Itajaí fez a abordagem do motorista, que ofereceu resistência. Foi necessário usar força para imobilizar e algemá-lo.

O criminoso foi preso por sequestro, cárcere privado e porte ilegal de arma branca/simulacro. Ele já possuía antecedentes por ameaça, violação de domicílio e roubo. O outro bandido conseguiu fugir levando dinheiro, dois smartphones, um par de botas e um relógio.

Este é o segundo caso de sequestro-relâmpago na região em dois dias. No domingo, um taxista foi feito refém em Balneário e um dos bandidos acabou morto em confronto com a polícia.