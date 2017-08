Moradores de um prédio localizado na Rua 1900, Centro de Balneário Camboriú, estão indignados com a ousadia de um bandido, que violou o sistema de biometria e invadiu o local neste domingo (13).



O ladrão não faz questão nem de esconder o rosto.

Segundo as imagens do sistema de segurança, por volta das 17h, com uma faca ele cortou os fios e desativou o ímã. Entrou no edifício, moveu objetos de lugar e a câmera. À noite ele voltou para concluir o serviço.

Ele conseguiu escapar levando um tapete grande do hall de entrada.

Vídeo: