Assaltante é morto pela PM após sequestro-relâmpago de taxista

Um assaltante foi morto a tiros pela Polícia Militar na madrugada de domingo, na área rural de Camboriú, após ele roubar e fazer um taxista refém por cerca de duas horas.

De acordo com o relato policial, dois falsos passageiros pediram um táxi na Avenida Central esquina com a Brasil, depois da meia noite. Eles alegaram que tinham como destino um bailão, no interior de Camboriú.

Chegando ao local um dos criminosos pulou para a frente e ameaçou o motorista com uma faca. Ele foi obrigado a dirigir até Brusque. Os criminosos decidiram roubar também o apartamento da vítima, em Balneário, e no caminho de volta o veículo teve um pneu furado após colidir em um cone.

Policiais de Itajaí desconfiaram do carro transitando na Rodovia Antonio Heil naquelas condições e deram ordem de parada, que foi ignorada.

O carro entrou no acesso ao Bairro Rio do Meio, em Camboriú. Outra viatura da PM fez o cerco pelo lado oposto e em certo momento o táxi parou. Dois ocupantes saíram correndo para o mato. O taxista estava no banco de trás do carro.

A perseguição a pé foi iniciada e um dos criminosos, de 37 anos, foi encontrado saindo de uma vala. Segundo o relato policial, o sujeito estaria com uma arma apontada para os policiais. Ele não respeitou a ordem para largar o revólver e foi alvejado.

Na delegacia, foi informado que o homem morto estava foragido do Presídio de Blumenau e possuía mandado de prisão ativo por homicídio.