A Divisão de Investigações Criminais (DIC) de Itajaí acaba de divulgar o retrato falado do homem que teria encomendado a morte do engenheiro Sérgio Renato Silva.

Segundo o relato, o indivíduo usava um Corsa, quatro portas, de cor branca. Foi ele quem contratou Paulo Anderson Morais dos Santos para recrutar os criminosos que executaram o crime.



Qualquer informação que auxilie na identificação do mandante do crime poderá ser repassada através dos telefones (47) 3398-6276 ou 181, e-mail: itajai.dic@gmail.com ou pessoalmente com o Delegado Weydson da Silva na sede da Dic (Rua José Pereira Liberato, 1982, São João, Itajaí).

A Polícia Civil garante a preservação do anonimato.

Relembre o caso

O engenheiro Sérgio Renato foi assassinado no final de fevereiro, a tiros, na porta da casa dele, na Praia Brava. Ele era responsável pela aprovação de projetos na prefeitura de Balneário Camboriú e suspeita-se que sua morte tenha sido queima de arquivo, já que ele estaria investigando por conta própria ilegalidades na aprovação de projetos.