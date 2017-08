Polícia prende suposto dono de refinaria de cocaína em Camboriú

Uma operação em conjunto entre Polícia Civil e Militar capturou em Camboriú na quarta-feira um homem de 28 anos apontado como dono de um laboratório usado para o refino de cocaína. A identidade dele não foi revelada.

O suposto traficante foi preso em casa localizada na Rua Camacuã, Bairro Rio Pequeno, onde estava deitado no sofá. Ele não resistiu à prisão.

No local os policiais encontraram um revólver calibre .38 municiado, um rádio comunicador sintonizado na frequência da Polícia Militar, bem como foi apreendido diversas jóias de ouro, relógios e quatro telefones celulares.

As polícias tinham informações que o homem estaria movimentando grande quantidade de drogas na região. No dia 1º de junho um mini laboratório para o refino de cocaína foi fechado, no Bairro Cedro, em Camboriú. Conforme as investigações, o local era alugado a mando do suspeito preso esta semana.

Com os indícios, a autoridade policial representou pela prisão e pela busca e apreensão na residência do suspeito, o que foi deferido pela Vara Criminal da Comarca de Camboriú.

O homem recebeu voz de prisão por posse irregular de arma de fogo e violação de telecomunicações e também preventivamente em decorrência das investigações. Ele ficará à disposição da Justiça no Complexo da Canhanduba.