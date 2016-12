Casal discute e marido vai preso por agressão

Um homem de 27 anos foi preso após agredir a esposa na noite de ontem (7), na Rua 701, no Centro de Balneário Camboriú.

Segundo informações da Polícia Militar, vizinhos ouviram o casal brigando e chamaram a polícia. No local os militares conseguiram falar com a vítima, que contou que havia discutido com o marido e ele a agrediu.

O homem bateu nela, ocasionando lesões nos dois braços e no pescoço.

Mesmo o sujeito não tendo sido flagrado, a representação da esposa contra ele é o suficiente para fazê-lo ir preso.

Ele foi detido e encaminhado à delegacia.