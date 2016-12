59 PMs se formam nesta terça em Balneário Camboriú

Na terça-feira (20) a Polícia Militar de Balneário Camboriú formará 59 novos PMs. Desses, 38 ficarão na região do 12º Batalhão de Polícia Militar (BPM), que compreende Balneário, Camboriú, Itapema, Porto Belo e Bombinhas. A formatura acontecerá às 18h, no quartel do 12º BPM, que fica no final da Rua México, no Bairro das Nações.

Não houve desistência no curso, apenas um dos soldados em formação que pediu transferência para Joinville. Um destaque é que o coronel Cláudio Roberto Koglin, que representa a 3ª Região da Polícia Militar (RPM), conseguiu ampliar o número de policiais fixos para a região: além dos 59 formados, vão trabalhar por aqui mais 16 policiais vindos de Florianópolis e outras cidades.

O comandante da PM de Balneário, Evaldo Hoffmann, conta que 15 PMs vão atuar no 25º BPM, que contempla Navegantes, Piçarras e Penha e 22 vão para o 1º BPM, em Itajaí.

Hoffmann destaca que o nível de escolaridade dos novos policiais é alto. 29 dos 59 são formados em Direito, há também dentista, engenheiro mecânico, educadores físicos, historiadores, administradores e fisioterapeutas.

“Eles tiveram um desempenho excelente, tanto intelectual quanto prático. Todos atuarão a partir do dia 22, data em que começa a Operação Veraneio”, acrescenta.