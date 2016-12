Homem é baleado e sai caminhando em Balneário

Um homem de 30 anos, que havia sido recém baleado nas pernas, foi encontrado caminhando pela Quarta Avenida no início da manhã de sábado (10), no Centro de Balneário Camboriú.

A Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de disparo de arma de fogo às 6h, na Rua Corupá, no Bairro dos Municípios. Enquanto os policiais estavam indo para o local, se depararam com a vítima, Gilmar de Souza, 30 anos, caminhando pela Quarta Avenida, esquina com a Rua 2.300.

Gilmar foi abordado e os militares constataram que ele havia sido atingido nas pernas. Ele alegou não saber a motivação e nem quem havia baleado-o. A vítima foi socorrida pelo SAMU e passa bem. A Polícia Civil investiga o caso.