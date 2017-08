Poeta paraibano homenageia escritor Enéas Athanázio

O poeta paraibano João Bandeira de Caldas enviou homenagem ao escritor e colunista do Página 3, Enéas Athanázio.

VERSOS A ENÉAS ATHANÁZIO

Juazeiro do Norte-CE, 08/8/2017

Os seus livros me chegaram

E tanto sim, me agradaram

Por sua perseverança...

Não para! Se movimenta

Completa agora cinquenta

Com mais estes dois que lança.

Não lhe falta inspiração

Nem também disposição

No mundo intelectual...

O seu estro se levanta

Mostrando que não se espanta

Com o livro digital.

São sessenta e quatro escritos

Com opúsc’los antes ditos

Noutros versos que lhe fiz

Que é um livro pois saindo

E um outro atrás se bulindo

Pra percorrer o país.

Aqui lhe parabenizo

Não são versos de improviso

Mas foram feitos agora,

Neste dia, oito de agosto

Num momento bem disposto

Eu botei todos pra fora.

E você nem imagina

Que de Santa Catarina

Você é mesmo um dos “Cobras”.

Os versos que estou mandando

São lhe parabenizando

Nas sessenta e quatro OBRAS.

João Bandeira de Caldas

(88)-9 9917- 2283