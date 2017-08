Artigo: Contenção de gastos, por Pedro Roberto Alves Pereira

Uma das instituições que sempre tem suscitado dúvidas da sua eficácia são as antigas SDRs ou como são chamadas hoje ADRs, mudou o nome, mas sua inoperância continua, todo municipio já elege prefeito, vice e vereadores para que com isso administrem e criem projetos junto ao governo estadual e federal para o bom funcionamento das cidades, e certo que já conhecem as prioridades dos municipios, não precisamos de uma secretária biônica, em que a finalidade é apenas uma máquina para deixar algumas pessoas em evidência para futuros cargos eletivos.

O custo de R$ 440 milhões, em cargos e salários e aluguel de imóveis não justifica gastar tanto dinheiro quando as escolas estaduais estão sucateadas, com fiação precária, não tem uma biblioteca que funcione a contento para os estudantes, os centros de informática nem existem na prática, nem folhas de ofício as escolas recebem do governo estadual, vemos as escolas fazerem gincanas para angariar esses materiais…

E temos as ADRs drenando recursos, sem uma real justificativa para sua existência. Em um estado em que as distâncias são relativamente curtas não se justifica a existência destas agências, que talvez na sua origem teve alguma eficácia para a descentralização do governo, mas hoje os tempos são outros, o nivel de informações expandiu e pelo andar da economia precisamos de um estado extremamente racional e com gastos menores.

Vemos o estado como uma casa familiar. Quando a economia vai mal precisamos cortar os supérfluos e esperamos que o estado faça o seu dever de cas, racionalizando seus gastos. Portanto não justifica a existência deste órgão paralelo, se toda população já elege seus representantes nos seus municipios que podem reivndicar diretamente as suas necessidades sem este intermediário.

A existência destes órgãos biônicos é uma política antiga que obscurece o voto e a soberania popular. Outros estados já demonstraram que o sacrifício virá para todos, com cortes nos salários dos funcionários efetivos, pagamentos em parcela, redução nos gastos essenciais e por que manter um órgão com eficácia duvidosa?

Não podemos acreditar que a crise é só uma ‘marolinha’ e fazer como avestruz que, vendo o perigo enfia a cabeça na reia, o que só nos deixará menos protegidos da sanha dos predadores que são a nflação e o aumento dos impostos.

É tempo de rediscutir a existência das antigas SDRs.

Pedro Roberto Alves Pereira é morador de Balneário Camboriú.