Luciano da Havan reclama de sindicalista que não o deixa trabalhar

Luciano Hang, o dono da Havan distribuiu nas redes um filme gravado por ele onde pede desculpas aos moradores de Cacoal, Rondônia, porque a filial da Havan, aberta um mês atrás naquela cidade, não pode trabalhar hoje, feriado de 7 de setembro.

O Sindicato dos Trabalhadores no Comércio de Bens e Serviços do Estado de Rondônia foi à justiça para evitar que a Havan trabalhasse, alegando que contraria a convenção coletiva do trabalho.

A Havan argumentou que firmou acordo com seus empregados que querem trabalhar, mas nem isso possibilitou a abertura

Em sua gravação Luciano expõe uma verdade incômoda: o presidente do sindicato está há décadas no cargo, sua mentalidade é atrasada e não colabora nem para o desenvolvimento da sua categoria profissional nem das cidades onde o sindicato atua.

Veja o filme