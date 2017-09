A área de moralidade administrativa do Ministério Público de Balneário Camboriú ingressou com processo contra o vereador Nilson Probst, pedindo que ele seja condenado à perda do mandato, dos seus direitos políticos por até oito anos, ressarcimento de danos causados aos cofres públicos e multa de até R$ 1,1 milhão.

Também é ré na mesma ação a servidora Gabriela Gonçalves, contadora que se condenada poderá perder a função pública, devolver valores recebidos e sofrer multa de até R$ 700 mil.

Gabriela é acusada de receber indevidamente vale-transporte e um adicional de salário por integrar uma comissão da Câmara. Nilson, na condição de presidente do Legislativo à época foi o ordenador desses pagamentos.

O processo iniciou em julho e está na fase de defesa dos acusados.

Consultada pela reportagem, Gabriela optou por não comentar o assunto.

O que diz o vereador

O vereador Nilson Probst disse que está tranquilo e que não cometeu nenhum ato ilegal. Após uma denúncia interna que a servidora ia de carro, Nilson diz que foi aberto um processo administrativo e ela foi advertida.

“Obviamente que eu não posso ficar na porta da garagem conferindo, fizemos o pagamento conforme o relato dos funcionários”, comentou.

A íntegra da acusação pode ser lida clicando neste link