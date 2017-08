Juíza mantém eleição da Unibac e condena Brito por litigância de má fé

A juíza da Vara da Fazenda Pública de Balneário, Adriana Lisbôa, manteve a eleição marcada para hoje com o objetivo de eleger a nova diretoria da união das associações de moradores (Unibac).

A magistrada também condenou o ex-presidente da Unibac, que ingressou na justiça para tentar impedir a eleição de hoje, por litigância de má fé.

A decisão da juíza segue reproduzida abaixo:

Autos n. 0307730-38.2017.8.24.0005

Ação: Procedimento Ordinário

Autor: Associação dos Moradores do Bairro Centro de Balneário Camboriú/

Requerido: Unibac - União das Associações de Moradores de Balneário Camboriú/

Vistos etc.

Acolho a competência.

Trata-se de ação proposta por ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO BAIRRO CENTRO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ em face da UNIÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE BAIRRO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ, através da qual almeja ver liminarmente suspensa a eleição para a diretoria executiva da associação ré ou, alternativamente, a suspensão da nomeação e posse da diretoria executiva que venha a ser eleita.

DECIDO:

Analisando detidamente o presente feito, observo que a matéria que se pretende discutir já é objeto de outra ação que tramita nesta Vara da Fazenda Pública, a qual recebeu o nº 0900289-54.2017.8.24.0005, onde o Ministério Público Estadual pleiteou o afastamento da atual diretoria do COMUS; a revogação do Decreto nº 8.553/2017; bem como a suspensão da UNIBAC como membro do COMUS, eis que o Sr. Luiz Fernando Michels Brito estaria exercendo o cargo irregularmente.

Aquela ação foi interposta em desfavor do Município de Balneário Camboriú, do Sr. Luiz Fernando Michels Brito e da UNIBAC, cabendo frisar que o Sr. Luiz Fernando Michels Brito é também o representante legal da ora autora (fl. 12).

Naquela ação, foi deferido o pleito liminar para afastar o Sr. Luiz Fernando Michels Brito da presidência da UNIBAC, bem como, a reintegração da antiga diretoria para que seja realizada a eleição que foi convocada para o dia 26/08/2017 e que através desta ação pretende-se a suspensão. (fl. 08)

Ou seja, a presente ação nada mais busca que a revisão da decisão que deferiu a liminar na Ação Civil Pública alhures descrita por via transversa, e pior, a ora autora sequer mencionou a existência daquela demanda e da decisão liminar lá proferida.

Deveria, portanto, o interessado, manejar o recurso competente naquela ação, e não mover a máquina judicial com o notório e reprovável objetivo de rever aquela decisão por meio incompatível com a boa fé.

Oportuno salientar que o representante da autora estava presente na audiência onde restou determinada a realização da eleição, inclusive, momento em que, após diversas tentativas conciliatórias, houve decisão judicial para seu afastamento, sendo ele intimado naquele ato.

Nada disso, porém, consta da inicial, a qual foi dirigida a uma vara cível, podendo levar o Juízo a erro, diante da omissão.

Claro, portanto, a inexistência de interesse de agir da autora, eis que tem a prerrogativa de participar da ação civil pública já ajuizada e da qual seu presidente tem inteiro conhecimento, sendo desnecessário e reprovável que o referido representante intente nova ação judicial para obter notório proveito pessoal.

A atitude tomada pelo presidente da ora autora é temerária e merece o tratamento adequado pelo judiciário, razão pela qual entendo que justificada está a condenação do representante da autora por litigância de má-fé, eis que "Se a parte, de forma objetiva, altera ou omite a verdade dos fatos para, valendo-se do processo, angariar proveito econômico em proveito de outrem deve ela ser condenada ao pagamento de multa, por litigância de má-fé, nos termos do art. 17, inciso II, do CPC, haja vista que o Judiciário não pode compactuar com a completa isenção, pelas partes, do cumprimento dos deveres éticos dentro do processo." (TJSC, Apelação Cível n. 2014.036443-3, de Laguna, rel. Des. Gilberto Gomes de Oliveira, j. 11-06-2015).

Destarte, tendo a autora, através de seu representante legal (Fernando Michels Brito) omitido a existência de ação, na qual já há decisão sobre o tema e que caberia recurso, deve o referido representante ser pessoalmente condenado ao pagamento de multa de 10 (dez) vezes o valor do salário mínimo, nos termos do art. 80, II e art. 81, §2º, ambos do Código de Processo Civil.

Pelo exposto, com lastro no art. 485, I e 330, inc. III, do Código de Processo Civil, indefiro a petição inicial e JULGO EXTINTA esta ação proposta pela ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO BAIRRO CENTRO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ em face da UNIÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE BAIRRO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ, sem resolução de mérito.

Condeno pessoalmente o representante da autora (Luiz Fernando Michels Brito) ao pagamento de multa por litigância de má fé em favor da requerida UNIBAC, a qual fixo em 10 (dez) vezes o valor do salário mínimo, nos termos do art. 80, I, III, V e art. 81, §2º, ambos do Código de Processo Civil.

A UNIBAC deve ser cientificada sobre esta decisão.

Sem honorários diante da não angularização processual.

P. R. I. Transitada em julgado e procedidas as formalidades legais, arquive-se.

Balneário Camboriú, 24 de agosto de 2017.

Adriana Lisbôa Juíza de Direito