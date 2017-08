Processados por PMs Página 3 e seu editor se defendem na justiça

O jornal Página 3, seu editor Waldemar Cezar Neto e a jornalista Renata Rutes foram processados pelos policiais militares José Evaldo Hoffmann Junior e Denício Francisco da Rosa, por acusações que podem ser lidas na íntegra no documento publicado abaixo.

Ontem, durante audiência de conciliação na Comarca local, que restou sem êxito, os autores pediram a retirada de Renata Rutes que com isso deixou de figurar como ré.

O Página 3 e seu editor se defenderam e os principais trechos da defesa podem ser lidos mais abaixo.

O Página 3 decidiu publicar todas as etapas do processo porque entende que está em jogo a liberdade de informação e o direito que a população tem de ser informada nos boletins diários da PM sem manipulação como, no nosso entendimento, é feito pelos autores do processo.

Nota: dezenas de anexos que constam dos autos não estão sendo publicados, mas estão à disposição dos leitores que os solicitarem. Alguns trechos, nomes e números de telefones foram removidos do material que está sendo publicado. Os nomes das testemunhas convocadas pelos réus também foram omitidos.

Alegações da acusação

Alegações da defesa