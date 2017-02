Casa de alto padrão pronta para morar em Balneário Camboriú

Obra recém concluída

Especificações da casa

Área construída com garagem 300m2;

Terreno 435m2;

Área de jardim, passeio e piscina 260m2;

3 suítes com dependência sendo a master com 26m2 e seu sanitário

de 10m2 com banheira, chuveiro e sanitário independentes;

Mezanino com pé direito duplo sobre a área de jantar;

Ambientes: Home Theater, sala de jantar e cozinha integrados. Lavabo, churrasco independente, dispensa, sanitário de serviço,

lavanderia e dependência localizado no pavimento inferior. Mezanino com Home Office e três suítes localizado no

pavimento superior. Deck com piscina, garagem coberta e jardim localizado na área externa.

A casa vem com todo o sistema de iluminação completo e em led (tanto na área interna quanto externa), infra estrutura completa para ar condicionado e aspiração central, pré-disposição para automação com interruptores tipo pulsador e preparação para persianas automatizadas, água quente em todos os ambientes, inclusive nas duchas higiênicas, todos os metais sanitários inclusos assim como box, chuveiro e bancada das pias dos banheiros com cuba esculpida.

Três caixas d´água - Uma para água tratada, outra para água do subsolo e outra para águas pluviais usadas no jardim e nos sanitários.

Localizada no Condomínio Residencial Haras Rio do Ouro - Lote 103

Rua Arapongas, no Bairro Ariribá em Balneário Camboriú

(clique no mapa)

TRATAR 98808.0090