Chocolateria local aposta em produtos artesanais e personalização neste Natal

A chocolateria Armazém das Trufas, de Balneário Camboriú, resolveu ressaltar a delicadeza artesanal de seus produtos e a possibilidade de personalizar presentes neste final de ano. O diferencial são produtos com gosto caseiro, sem conservantes e mais frescos que os industrializados.

Bolachinhas

As bolachinhas de Natal são um símbolo desta época. A massa fininha amanteigada divide atenção com as decorações feitas manualmente com temas natalinos.

A novidade deste ano são as bolachinhas decoradas também na opção sem lactose.

Pacotes a partir de R$ 11 e caixinhas a partir de R$ 30.

Cestas

Outra novidade é a possibilidade de montar uma cesta conforme o gosto e bolso do cliente, que pelo blog pode ver o valor de cada produto.

“Tivemos essa ideia porque vemos nas cestas padronizadas elementos genéricos, mas somos diferentes. E nada melhor do que ganhar só aquilo que vamos comer. Esse cuidado na hora de escolher os presentes também é uma forma de carinho”, comenta a proprietária Marlene Sisnandes.

Bolos e sobremesas

Na correria do final de ano nem sempre dá tempo de preparar a sobremesa, mas o Armazém oferece naked cakes, pães de mel, cupcakes e popcakes com motivos natalinos.

Além disso há trufas, entremet, que é uma deliciosa sobremesa francesa ou ainda bar de brigadeiro gourmet, que traz dois tipos de massa de brigadeiro e várias coberturas para comer de colher.

O Armazém não tem loja física, por isso conheça as opções no blog www.armazemdastrufas.blogspot.com.br e faça as encomendas até dia 20 de dezembro. Entregas em Balneário Camboriú e região. Aceita cartões.

Saiba mais no Facebook ou pelo WhatsApp (47) 99279-3291.