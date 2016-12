Hora da Aventura está de volta ao McDonald´s

Finn, Jake e companhia estrelam a nova campanha do McLanche Feliz, com 16 pares de brinquedos da famosa série “Hora de Aventura”, do Cartoon Network. A animação é protagonizada por Finn, um garoto aventureiro, junto com seu irmão adotivo Jake, um cão com poderes mágicos. Juntos, eles vivem divertidas aventuras na Terra de Ooo.



A turma inspirou a campanha do McLanche Feliz pela primeira vez em 2015 e retorna aos restaurantes McDonald’s de todo o país a partir de 7 de dezembro.

Desta vez, os fãs da marca e da série terão uma grata novidade: cada embalagem terá dois brinquedos com peças que podem ser trocadas entre si e que resultarão em até quatro personagens diferentes.

Ao todo, são 32 personagens e uma cartela de adesivos em cada embalagem para personalizar brinquedos ou decorar cadernos.

Conheça os principais personagens:

• Finn: O personagem principal da série é um adolescente com um grande espírito aventureiro.

• Jake: É um cachorro mágico e fiel companheiro de Finn, que é o seu melhor amigo.

• Princesa Jujuba: A princesa é uma cientista perita que realiza experiências e resolve equações.

• Rei Gelado: Quando ele usa a coroa mágica, pode controlar o gelo e a neve.

• Marceline: É uma vampira de mais de mil anos, que adora assustar os amigos. Costuma se alimentar absorvendo a cor vermelha das coisas.

• Lady Iris: Lady é uma unicórnio arco-íris que fala em uma língua que só Jujuba, sua melhor amiga, e Jake, seu namorado, compreendem.

• Princesa de Fogo: É a atual governadora do Reino de Fogo e seu cabelo é feito de chamas.

• Gunter: É o pinguim que acompanha o Rei Gelado em todas as suas aventuras.

• Beemo: É um robozinho que serve, ao mesmo tempo, como grande amigo e videogame do Finn e do Jake, além de cozinhar muito bem.

Lojas McDonald´s em Balneário Camboriú:

McDonald's

Av. Atlântica, 2232 · (47) 3344-4687 - Abre às 11:00



McDonald's

Balneário Shopping - Av. Santa Catarina, 1 · (47) 3062-7878 - Abre às 11:00

McDonald's

Av. do Estado, 4888