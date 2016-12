Volkswagen e Camvel apresentam o Novo Gol Track

Após o sucesso do lançamento do Novo Gol, a Volkswagen e a Camvel apresentam aos seus clientes o Novo Gol Track, com visual exclusivo e diferenciado realçando ainda mais a robustez do modelo.

O mercado brasileiro, cada vez mais competitivo, tem aumentado a demanda por veículos com apelo “aventureiro urbano”. Reforçando essa tendência, o Novo Gol Track tem em seu DNA as principais características e funcionalidades do Novo Gol, oferecendo um conjunto de itens exclusivos, que trazem um visual diferenciado, muito mais robusto e com ótima relação custo-benefício.

O Novo Gol Track é equipado com o novo motor EA211 1.0l três cilindros, que é reconhecido no mercado pela sua excelente performance e pela quantidade de prêmios que já recebeu.Identidade exclusiva

O Novo Gol Track chega ao mercado como uma nova opção ao consumidor que busca um modelo acessível, com visual aventureiro e robusto.

Com design diferenciado das demais versões do Novo Gol, o Novo Gol Track é composto pelos principais itens de série da versão Comfortline 1.0l, além de itens visuais exclusivos com apelo “cross light” que reforçam a sua ótima relação custo-benefício.

Design externo

O design externo do Novo Gol Track é totalmente exclusivo em relação às demais versões do Novo Gol. O visual frontal passa a ter identidade mais forte, trazendo maior sensação robustez.

Uma característica marcante do Novo Gol Track é o novo para-choque dianteiro. A grade dianteira é em preto brilhante e traz dois frisos cromados que têm ligação direta com os novos faróis duplos. A entrada de ar na parte inferior do para-choque também é nova e traz linhas mais geométricas, bem definidas e de aspecto esportivo. Os faróis de neblina também possuem um novo visual já são ofertados como série nesta versão.

Na parte traseira o destaque fica por conta das lanternas escurecidas que ressaltam a esportividade do modelo. Outro diferencial é o adesivo preto na região da placa de licença.

Nas laterais, o destaque do Novo Gol Track são as molduras das caixas de rodas dianteiras e traseiras. O modelo conta também com um adesivo lateral com a inscrição “Track” e as maçanetas e a cobertura dos espelhos retrovisores externos são na cor preto fosco.

Interior

O interior do Novo Gol Track traz todo o revestimento interno (teto, colunas, espelho retrovisor e parasol) escurecido e o revestimento dos bancos possui o mesmo padrão da versão Comfortline. O painel também é em tom escurecido, assim como a faixa central.Sistemas de Infotainment do Novo Gol Track

O Novo Gol Track traz o sistema de Infotainment ‘Media Plus’ como série. Esse sistema conta com funções básicas, como rádio AM/FM, SD Card, Tela 2 DIN, entrada USB, Aux In, microfone e Bluetooth e traz também algumas funções adicionais tornando-o preparado para receber funções complementares. As principais funções do sistema de Infotainment ‘Media Plus’ são: CD player, MP3 player, tela LCD mono (4 linhas), preparado para Park Distance Control, preparado para volante multifuncional.

Como opcional, o Gol Track conta com mais dois sistemas de infotainment: o ‘Composition Touch’ e o ‘Discover Media’.

‘Composition Touch’

Adicionalmente aos itens que fazem parte do sistema ‘Media Plus’, o sistema de Infotainment ‘Composition Touch’ possui tela colorida sensível ao toque (touchscreen) de 5 polegadas de alta resolução, com funções avançadas de conectividade, como por exemplo leitor de mensagens (SMS). É compatível com o sistema MirrorLink, para smartphones com a plataforma Android certificados, oferecendo interatividade e entretenimento com segurança. Dessa forma, o cliente consegue espelhar certos aplicativos de seu smartphone na tela do rádio.



‘Discover Media’

O sistema de infotainment ‘Discover Media’ reflete a mais alta tecnologia de infotainment do grupo Volkswagen, possibilitando uma maior interatividade e entretenimento, além de um visual mais moderno e tecnológico onde se destacam a facilidade de uso. Esse sistema possui uma interatividade avançada com smartphones por meio da tecnologia Volkswagen “App-Connect”.

O sistema de infotainment “Discover Media” traz adicionalmente recurso de navegação que se destaca pela facilidade de uso e interatividade com o painel de instrumentos, possibilitando uma condução mais segura e confortável. Esse sistema também contempla o “MapCare”, que permite a atualização periódica gratuita da base de mapas durante toda a vida do veículo. Fotos e músicas em diversos formatos são alguns exemplos de mídias que podem ser “lidas”.

Suporte para celular

Outro destaque entre os opcionais do Novo Gol Track é o suporte para celular, que tem como principais vantagens:

• Suporte universal para Smartphones original de fábrica;

• Ergonômico e seguro;

• Compatível com smartphones de até 6 polegadas;

• Interface USB para carregamento integrado (independente do sistema de Infotainment);

• Ajuste de ângulo em todas as direções.

Motor 1.0l três cilindros

O Novo Gol Track é equipado com o motor 1.0l três cilindros total flex (EA211), que é muito mais eficiente em termos de performance e economia de combustível. Premiado pela imprensa especializada brasileira, esse motor está entre os mais eficientes do segmento, proporcionando uma melhoria de consumo de combustível de até 11%, em relação ao modelo anterior.

Esse motor traz como principais tecnologias: bloco e cabeçote feitos em liga de alumínio (24 Kg mais leve em comparação ao 1.0l 4 cilindros), 12 válvulas (4 válvulas por cilindro), comando de válvulas variável na admissão, duplo circuito de refrigeração, coletor de escape integrado ao cabeçote e o sistema “E-flex” - partida a frio sem o tradicional “tanquinho” de gasolina. Todas estas tecnologias combinadas resultam em maior desempenho e maior economia de combustível.

Principais itens de série do Gol Track

"ABS" - freios com sistema antitravamento

"Aerowischer" – palhetas do limpador de para-brisa com melhor performance

"EBD" - freios com distribuição eletrônica de frenagem

"ESS" - alerta de frenagem de emergência

"E-Flex" – sistema de partida a frio sem reservatório adicional de gasolina

2 airbags (passageiro e motorista)

3 apoios de cabeça no banco traseiro com ajuste de altura

4 alto-falantes e 2 tweeters

Alça de segurança no teto para passageiro

Alerta sonoro de faróis acesos

Antena no teto

Ar-condicionado

Banco do motorista com ajuste de altura

Chave tipo "canivete"

Cintos de segurança dianteiros com pré-tensionador

Cintos de segurança laterais traseiros retráteis

Colunas centrais externas com aplique preto

Computador de bordo

Desembaçador do vidro traseiro

Direção hidráulica

Encosto do banco traseiro rebatível

Espelhos retrovisores externos em preto fosco

Espelhos retrovisores externos com luzes indicadoras de direção integradas

Faixas laterais com logo "Track"

Faróis duplos com máscara escurecida

Faróis de neblina

Grade dianteira em preto brilhante com inserto cromado

Iluminação no porta-malas

Lanternas traseiras escurecidas

Lavador e limpador do vidro traseiro

Limpador do parabrisa com temporizador

Maçanetas das portas em preto fosco

Para-sol com espelho iluminado para motorista e passageiro

Porta-objeto removível

Porta-revistas nos encostos dos bancos dianteiros

Retrorrefletores no para-choque traseiro

Rodas de aço aro 15” com pneus 195/55 R15 e calotas "Gabro"

Sistema infotainment "Media Plus"

Tampa do porta-malas com abertura elétrica

Tomada 12V no console central

Travamento elétrico das portas

Vidros dianteiros elétricos



Cores externas

O Gol Track está disponível em 6 cores, divididas entre sólidas, metálicas e especial.