Edição impressa do Página 3 vai circular no dia 2 de setembro

A edição impressa do Página 3, de número 1334, vai chegar às bancas excepcionalmente uma semana depois do previsto. O jornal circulará no dia 2 de setembro.

Como o fechamento foi transferido para a próxima semana, fontes e agências de publicidade parceiras deverão encaminhar materiais pendentes até dia 30. O fechamento acontece na quinta-feira, dia 31 de agosto.

A direção do Página 3 decidiu mudar a data de circulação para oferecer uma edição ampliada aos moradores e turistas que estarão na cidade para o feriado da Independência. .

A edição seguinte, referente ao mês de setembro, circulará normalmente no último sábado do mês.