Uma comissão especial convidada pelo Sindicato do Comércio Varejista de Balneário Camboriú e Camboriú (Sincomércio) definiu os profissionais finalistas do 3º Prêmio Sincomércio de Jornalismo. As reportagens foram selecionadas por representantes da entidade e pelos professores do curso de Comunicação Social (Jornalismo) André Pinheiro, da Univali de Itajaí, e Sandro Waltrich, da Unidavi, de Rio do Sul.



Os profissionais finalistas na categoria Telejornalismo são: Ana Carolina Maykot, Daiana Brocardo e Patrícia Silveira, todas da Ric Record Itajaí. Na categoria Jornalismo Impresso, os finalistas são: Daniele Sisnandes (Página 3), Maikeli Alves (Diarinho) e Waldemar Cézar Neto (Página 3). A categoria Radiojornalismo não recebeu inscritos.



O profissional que obteve maior pontuação nas três etapas do concurso receberá prêmio individual em dinheiro no valor de R$ 3 mil. Já o autor da melhor matéria do Prêmio Sincomércio ganhará uma viagem para o SESC Pantanal, com direito a acompanhante e todas as despesas pagas.



De acordo com o presidente do Sincomércio, Hélio Dagnoni, o interesse da mídia no comércio de Balneário Camboriú e Camboriú reafirma a importância do setor, que é um dos maiores empregadores dos dois municípios. O Prêmio Sincomércio de Jornalismo tem como objetivo estimular, divulgar e prestigiar trabalhos jornalísticos sobre o comércio das duas cidades, que contempla a base territorial do sindicato.



A finalidade é contribuir para o melhor entendimento pela sociedade e poder público da atividade do comércio na economia local, assim como apontar problemas e soluções para que o setor continue se destacando entre as empresas que contribuem para o desenvolvimento da região.

A cerimônia de premiação e anúncio dos vencedores será no próximo dia 21 de novembro, segunda-feira, durante jantar de confraternização de final de ano para profissionais da imprensa e diretoria do sindicato.

Os finalistas

Telejornalismo

Ana Carolina Maickot (Ric Record)

Daiana Brocardo (Ric Record)

Patrícia Silveira (Ric Record)

Jornalismo Impresso

Daniele Sisnandes (Página 3)

Maikeli Alves (Diarinho)

Waldemar Cézar Neto (Página 3)



* A categoria Radiojornalismo não recebeu inscritos

Fonte: Buriti Jornalistas Associados/Edição Página 3