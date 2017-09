Campanha para ajudar moradora de Camboriú que tem um tumor raro

Ana Paula Brandão, 37, moradora de Camboriú há 10 anos, descobriu há três que é portadora de um tumor raro na coluna, Cisto de Tarlov, que causa fortes dores e tirou seus movimentos. Somente no final do ano passado, depois de passar por 28 médicos, descobriu a doença e precisa realizar um procedimento cirúrgico de urgência, que não tem pelo SUS e custa R$ 220 mil.

Ela estudava Farmácia na Univali e trabalhava no telemarketing da CCS e o marido, Eduardo Jacks, fotógrafo e publicitário, também parou de trabalhar fora, porque precisa cuidar de Ana que está sem movimentos.

Os primeiros sintomas surgiram há três anos, com dores nas costas.

“Ela achou que era um mau jeito, fomos no ortopedista, nenhum trauma foi encontrado, mas a dor não passava e dois meses depois, ela parou de andar. Procuramos vários médicos, sempre achando que era coluna”, contou Eduardo.

Em busca de mais recursos, retornaram a Porto Alegre ainda em 2014. Ana passou por vários médicos até que no hospital Moinhos de Vento um especialista deu o diagnóstico, em dezembro do ano passado.

“Estou lutando contra uma doença rara, uma síndrome neuropática crônica provocada por um tumor raro (cisto de Tarlov), localizado na coluna lombo-sacra, junto ao nervo ciático, por isso tenho dor crônica e meu sofrimento é diário pois nenhum remédio alivia minhas dores”, descreveu Ana.

Campanha

Ana precisa de um equipamento importado para implantar na medula. Ele funcionará como um marcapasso. A doença não tem cura, mas este equipamento pode reduzir em até 50% as dores que ela sente e permitirá fazer movimentos novamente.

“A campanha começou em fevereiro de 2015. No início deste ano retornamos a Camboriú, porque aqui na região tem infra-estrutura hospitalar para fazer o implante. mas antes disso precisamos comprar o equipamento. Precisamos muito de ajuda e da compreensão das pessoas”, disse Eduardo.

A campanha busca R$ 220 mil. Até agora foram arrecadados R$ 95 mil.

O dinheiro já arrecadado está ajudando o casal a se manter, porque a medicação é cara e os dois não podem trabalhar, precisar arcar com as despesas da casa.

“Tem três famílias que nos ajudam com alimentação, mas tem despesas de remédios, água, luz, telefone, enfim estamos contando muito com a compreensão de todos”, disse Eduardo.

“Preciso muito divulgar meu caso para conseguir a ajuda necessária e acabar com meu sofrimento. Minha campanha é séria e está toda documentada em minha página do Facebook: www.facebook.com/ajudeaana/. Eu e meu marido, Eduardo, estaremos sempre à disposição para qualquer dúvida ou informação sobre minha saúde”, concluiu Ana Paula.

Telefone para contato: (47) 3050-9447.

Para ajudar: Banco Itaú, Agência 7293, Conta 23397-4, CPF 965.732.440-87, em nome de ANA PAULA BRANDÃO.

Tem também o site da vaquinha online: www.vakinha.com.br/vaquinha/vamos-ajudar-a-ana-232d984c-cbab-4235-aa0f-278f0b6253f5

A doença

Ainda é bem desconhecida. É denominada de ‘cistos perineurais’, chamada de ‘cistos de Tarlov’ pela pessoa que a descreveu inicialmente. Esses cistos formam-se na raiz nervosa que passa dentro do sacro na região pélvica.

O que causa a doença ainda é desconhecido, sabe-se que os cistos crescem, chocam-se por pressão contra o canal ósseo do sacro e, com isso, causam muitas dores decorrentes da compressão. Há fortes dores na região lombar e pélvica, acarretando consequências para nádegas, membros inferiores, fraqueza muscular, dificuldades de locomoção, travamento involuntário da coluna, dor ao espirar e tossir e, em casos mais graves, incontinência urinária e fecal, sensação de queimação no cóccix, dor nos órgãos sexuais e região abdominal e, por vezes, náusea e cefaleia, com aumento da pressão do líquido medular.

O diagnóstico, sempre diferencial é, muitas vezes, desconhecido pelos profissionais de saúde e, às vezes, desprezados. A escolha correta são os exames por imagem e a ressonância magnética. Isso é o que define com clareza suas localizações e quantidades, que variam muito de pessoa para pessoa, e isso definirá o grau de sintomatologia e dor do indivíduo.