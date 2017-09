Vestibular de Verão 2018 da Udesc está com inscrições abertas para 49 cursos

Nesta segunda-feira (4), a Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc) lançou o edital e abriu as inscrições do Vestibular de Verão 2018 em vestibular.udesc.br, com prazo aberto até 6 de outubro. Já a data final para pagar a taxa de inscrição, de R$ 110, será 9 de outubro.

Os candidatos que obtiveram isenção da taxa pelo critério socioeconômico ou por doação de sangue precisam efetivar sua participação no vestibular, devendo também se inscrever na internet.

Estão abertas 1.273 vagas de 49 cursos presenciais de graduação, que são gratuitos e oferecidos em Balneário Camboriú, Chapecó, Florianópolis, Ibirama, Joinville, Lages, Laguna, Pinhalzinho e São Bento do Sul. Em BC, há 30 vagas para Engenharia do Petróleo e 30 para Administração Pública.

A prova objetiva e a prova de redação ocorrerão em 26 de novembro, enquanto a prova de habilidade específica de Música está marcada para 25 de novembro e a de Teatro, para 7 de dezembro.

Os aprovados na primeira chamada serão divulgados até 12 de dezembro, e os novos estudantes começarão a ter aulas em fevereiro de 2018.

A Coordenadoria de Vestibulares e Concursos (Covest), da Udesc, recomenda a leitura do edital, do programa das disciplinas, das obras literárias e do calendário.

As vagas do Vestibular de Verão representam 75% do total para o próximo semestre letivo, pois as demais serão preenchidas pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu), com notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Os únicos cursos que oferecem 100% das vagas pelo vestibular são Teatro e os de Música (Licenciatura e Bacharelado), pois exigem também uma prova prática.

A Udesc manterá o sistema de cotas pelo Programa de Ações Afirmativas. Em cada curso, 30% das vagas estão reservadas, sendo 20% para candidatos com todo o ensino médio na rede pública e 10% para candidatos negros.

Confira mais informações neste link: bit.ly/InscricoesVestibularUdesc

Fonte: Assessoria de Comunicação da Udesc