Representantes da Águas de Camboriú apresentaram ao Poder Executivo e vereadores daquela cidade a proposta de assumir a implantação da rede de esgoto.

Hoje Camboriú não tem nenhum quilômetro de rede. O contrato de gestão da água, assinado na administração passada, deixou a instalação para o município, o que na época gerou muitos protestos pela falta de recursos para tamanho investimento.

A proposta da Águas de Camboriú é entrar com 100% dos investimentos necessários.

O secretário de Saneamento, Alexandre Silveira, que participa das discussões, adiantou que o montante será de R$ 110 milhões para três a quatro anos de investimentos. Seria o maior investimento em saúde e qualidade de vida já realizado na história de Camboriú.

Este valor deve ser visto com reservas porque normalmente empresas privadas gastam muito menos do que as públicas quando realizam obras.

A proposta é implantar 237 quilômetros de rede e capacidade de tratamento de 220 litros por segundo. “A estrutura é suficiente para atender uma população de até 180 mil habitantes”, afirmou a empresa em nota.

A Águas de Camboriú não faz isso de graça. O retorno financeiro viria da taxa pela coleta do esgoto, valor que é estipulado pela Agência Reguladora de Serviços Públicos de Santa Catarina (ARESC) e calculada normalmente em 40% do valor da água consumida.

“É inconcebível que, em pleno ano de 2017, Camboriú tenha zero por cento de cobertura de tratamento de esgoto. Queremos reverter este quadro no menor tempo possível”, disse o presidente da Águas de Camboriú, Ricardo Miranda.

O que diz o governo

O secretário de Saneamento disse que agora o Executivo vai discutir a oferta internamente e apresentar uma contraproposta com prioridades e diretrizes. Ele contou que a empresa tem se mostrado solícita a fazer ajustes.

“O investimento surtiria efeito direto na Saúde, com redução significativa de pessoas que chegam aos postos de saúde por doenças relacionadas ao sistema digestivo, por exemplo. A natureza também ganha, porque deixamos de despejar essa carga orgânica toda no Rio Camboriú, assim ajudamos a despoluir a praia, um cartão postal que está sendo prejudicado por causa desse problema. E o mais importante, sem onerar em nada os cofres públicos”, declarou.

A empresa

A Águas de Camboriú faz parte do Grupo Aegea, holding de saneamento que opera concessões de diferentes portes em diversos municípios brasileiros. Ela firmou contrato com Camboriú em dezembro de 2015, para 35 anos de concessão.