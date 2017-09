Já estão à venda os convites para o 3º Carreteiro da Cidadania, evento promovido para angariar fundos destinados a manter o Observatório Social de Balneário Camboriú, entidade que atua no monitoramento da aplicação dos recursos públicos.

O almoço será no dia 16 de setembro, às 12h, na sede do Lions Clube, na Rua 3700, Centro.

Os convites para o Carreteiro da Cidadania podem ser adquiridos na sede da entidade, na Rua 500, 141, sala 21, ou pelo (47) 99648-8776. O valor por pessoa é R$ 35.

Conheça um pouco sobre as atividades do OSBC no vídeo abaixo.

Vídeo: