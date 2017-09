Corpo do pescador ainda não foi encontrado

O corpo de Valmir da Silva que saiu para pescar na sexta-feira e não voltou continua desaparecido.

Ele, que era técnico operacional da Marina Tedesco, foi recolher uma rede com seu colega de trabalho Everto Hercílio da Luz, achado horas depois, sem vida, na praia de Taquaras.

Os dois pescadores usavam um barco de madeira que também deu na praia.

A embarcação estava avariada na proa e ninguém sabe o que ocorreu.

O espanto é maior porque os dois tinham experiência no mar e pescavam com rede rotineiramente.

Diversas embarcações participam das buscas, inclusive parentes do desaparecido que são pescadores na Barra.

Hoje dois helicópteros se juntaram às buscas, também sem sucesso.

Geralmente o corpo de um adulto afogado demora até 72 horas para boiar. O encontro quase sempre é por acaso porque dependendo das condições do mar a vítima pode reaparecer a vários quilômetros do local do acidente.