Epagri alerta sobre maré seca intensa no litoral

A Epagri/Ciram emitiu um alerta de maré seca no litoral de hoje (1º) a segunda-feira (4).

O fenômeno é resultado da combinação de dois fatores: a influência da lua cheia (maré de sizígia) e da persistência do vento do quadrante Nordeste (NE) associado a um centro de alta pressão (anticiclone) no Oceano Atlântico.

O resultado disso é o afastamento das águas do mar da costa para o oceano aberto resultando na maré baixa. Este sistema apresenta características semelhantes ao anterior (ocorrido em agosto) e os valores de maré devem ser similares aos registrados naquela ocasião.

Segundo os dados da Diretoria de Hidrografia e Navegação da Marinha, os picos da maré baixa devem ocorrer principalmente no começo da manhã.

A recomendação é para cautela na entrada e saída de embarcações, pois a maré baixa pode causar encalhes.

Veja a tábua de marés aqui.