Recuperação do asfalto na Terceira Avenida avança nesta sexta

As obras de recuperação do asfalto da cidade seguem pela Terceira Avenida nesta sexta-feira. Hoje as máquinas estão na altura da Rua 2500.

Na Terceira, como há quatro pistas naquele trecho em frente à Biblioteca, o tráfego está fluindo pelas duas faixas de rolamento livres.

Na Terceira, entre as ruas 2700 e 2500, o trânsito flui em apenas uma pista

Entre as ruas 2700 e 2500, onde há apenas duas pistas, o trânsito está em uma pista no sentido sul/norte, devido circulação de maquinário.

A Rua 2500, entre a Terceira e a Quarta, está interditada para o trânsito.

O engenheiro da Secretaria de Obras, Jaildo da Silva, informa que após a conclusão do trecho nesta sexta, os trabalhos serão retomados na segunda-feira, na rótula da Rua 3100.