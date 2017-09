De ontem para hoje foram registrados pelo menos dois incidentes com bombas caseiras na região. Em todo o Estado, foram mais de 10 casos registrados até o momento. Um dos ataques aconteceu em Balneário Camboriú, contra o prédio do Instituto Médico Legal e o outro foi em Camboriú, contra um carro da prefeitura.

Em Balneário o incidente ocorreu por volta das 21h. Uma parede do IML, que fica no mesmo prédio da Delegacia da Mulher, foi o alvo dos criminosos. Um servidor conseguiu apagar as chamas sozinho e ninguém ficou ferido.

Em Camboriú

Na madrugada desta sexta-feira (1º), um Renault Logan da Prefeitura de Camboriú foi incendiado, dentro do pátio da Secretaria de Obras. O vigia foi rendido por dois homens, mas passa bem.

A assessoria de comunicação do município informou que o caso aconteceu por volta das 4h. Conforme o relato do vigia, os criminosos chegaram ao local a pé. Eles o renderam e atearam um coquetel molotov contra o carro.

O veículo era da Secretaria de Saúde. De acordo com o secretário da pasta, Ronnye Peterson Nasser dos Santos, este procedimento é adotado porque o veículo, utilizado para transporte de pacientes, muitas vezes precisa ser usado na madrugada.

O Corpo de Bombeiros Militar foi chamado, mas o carro foi consumido pelas chamas. Segundo a assessoria, a ação dos bombeiros foi fundamental para que outros veículos que estavam no pátio não fossem afetados.

A polícia está acompanhando o caso.

Segurança em alerta

As forças de segurança estão em alerta nos últimos dias devido um "Salve" de uma facção criminosa que atua no Estado. Na noite de quarta (30) o policial da reserva Edson Abílio Alves foi executado friamente em Camboriú e a polícia acredita que a morte tenha ligação direta com a ação criminosa. Desde então o policiamento está sendo reforçado.