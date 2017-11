Reitor da Univali reforça saúde financeira da instituição

Após divulgação pela imprensa regional sobre dívidas milionárias da Univali, o reitor Mário Cesar dos Santos apresentou o panorama real da instituição. A reunião aconteceu na noite desta quarta, na na Associação Empresarial de Itajaí (ACII).

O objetivo, conforme salientou o presidente da ACII, Eclésio da Silva, era esclarecer os assuntos que estão sendo divulgados sobre a Universidade.

“A iniciativa foi nossa, pois a nossa Univali é muito importante, tanto social quanto economicamente para todos nós. Sabemos que ela irá preparar os futuros profissionais e dirigentes que irão conduzir as nossas empresas e cidades”, enfatizou, a ressaltar que ele também atua como presidente do Conselho Curador da Univali.

O reitor fez uma apresentação detalhada sobre a estrutura da Univali.

Na sequência, o diretor administrativo, Renato Bretzke, apresentou dados do faturamento e números de matrículas, evidenciando a evasão dos últimos anos, explicada pela crise econômica e expansão do Ensino a Distância (EaD). Em 2005, a Univali totalizava 30.192 alunos, em 2017, esse número passou para 25.706.

Endividamento

Bretzke ressaltou que a Univali tem diminuído o seu endividamento a curto prazo. Detalhou os indicadores econômicos que apontam as condições reais da instituição honrar todas as suas obrigações financeiras.

O diretor também falou dos atrasos nos repasses das bolsas do Artigo 170, responsabilidade do governo do Estado, no valor de R$3.753,498, onde nenhum valor referente ao segundo semestre foi pago. Do Fies, do governo federal, os atrasos ultrapassam R$19 milhões, onde desde maio nenhum valor foi destinado à universidade.

Sobre os empréstimos feitos ao longo dos anos, Bretzke disse que é uma prática comum aos finais do ano, visando o equilíbrio das pendências financeiras. Em 2017, a Univali capitaneou R$50 milhões, os quais R$22 milhões serão destinados para pagamento de salários, férias e 13º dos funcionários. O restante será para o pagar contas que venceriam nos próximos meses, uma vez que não há certezas sobre os pagamentos dos repasses acima citados.

Ele finalizou a explanação mostrando a dinâmica de cargos e salários dos cerca de 2.270 colaboradores, em que na escala salarial 6% recebem remuneração de acima de R$20 mil. “O nosso regimento veda detalhar a remuneração de cada um, mas posso dizer que os valores recebidos estão muito longe do que está sendo veiculado. Não existe isso, posso garantir”.

O reitor encerrou a reunião dizendo que aquela é a situação real da instituição, fruto de muito esforço de toda uma equipe, que sempre buscou o melhor. “Não buscamos aqui fazer uma comparativo de gestões e sim, uma análise histórica da Fundação Univali”.

Fonte: Aline Wernke (ACII)/Edição Página 3