Balneário Camboriú no troféu Guga Kuerten

Até o próximo dia 21 estará aberta a votação para os indicados ao Troféu Gustavo Kuerten de Excelência no Esporte, que premiará destaques em 15 categorias. A festa da premiação será no dia 28 deste mês, no Teatro Pedro Ivo, em Florianópolis.

Nas últimas oito edições foram agraciados 38 atletas, 12 entidades esportivas, 12 técnicos, 12 equipes e 7 árbitros.

Este ano o número de indicações bateu recorde, 254. Ano passado foram 243.

Balneário Camboriú está concorrendo em seis categorias:

A velocista Suelen é uma das candidatas

1 - Melhor Entidade Paradesportiva: A Associação de Apoio às Famílias de Deficientes Físicos (Afadefi) que está concorrendo ao ‘penta’. Foi a entidade vencedora em 2013, 2014, 2015 e 2016. 2 - Melhor Atleta Paradesportiva: Suelen Marcheski de Oliveira (atletismo). 3 - Atleta Revelação Paradesportivo: Gabriel Prezzi (bocha paralímpica). 4 - Melhor Técnica Paradesporto: Fayola Bueno da Silva (bocha paralímpica). 5 - Melhor árbitro: Fábio Cardoso (bodyboard). 6 - Melhor Entidade Esportiva: Associação Camboriú de Bodyboarding (Acambody). Está concorrendo pela segunda vez. Ano passado disputou com 20, ficou entre as cinco mais votadas. Este ano está competindo com outras 14 entidades esportivas.

O presidente da Acambody Júlio Wollinger está feliz com a indicação, especialmente porque dia 26 deste mês, a associação completa 30 anos de atividades. E para coroar a data, estará acontecendo o Troféu Brasil de Bodyboard, na praia do Estaleirinho, de 23 até 26 deste mês.

No dia 22 deste mês, a Acambody receberá moção comemorativa na Câmara de Vereadores e no mesmo dia fará uma ação social na escola municipal do Estaleirinho, com apresentação de um vídeo de Bodyboard e palestra com organizadores e atletas de Bodyboard, entre eles Luís Villar, campeão catarinense, Eder Luciano, tricampeão mundial pelo ISA Games, Liege Laurentino, campeã catarinense e atletas do Pará e outros estados.

Todos disputarão o Troféu Brasil e na véspera vão conversar sobre suas conquistas esportivas para os alunos do Estaleirinho.

“Estamos numa linha ascendente como esporte e sabemos que esse troféu será um estímulo para que tenhamos mais visibilidade por parte do poder público e mídia. Convidamos todos a se cadastrarem e votarem em nós”, convidou Wollinger.

O prêmio é uma iniciativa da Secretaria de Estado de Turismo, Cultura e Esporte (SOL) em parceria com o Instituto Guga Kuerten (IGK).

Para participar basta acessar o site www.trofeuguga.sc.gov.br e eleger um dos nomes indicados em cada categoria.

Informações: no site do Troféu Guga Küerten ou pelo telefone (48) 3665-7457 (Gepoe).