Confira o vídeo:

O professor de Educação Física da Faculdade Avantis e de uma creche de Itajaí, Eliton Clayton Rufino Seára está fazendo sucesso na internet. Ele gravou um vídeo em que canta com duas meninas, uma delas a sobrinha dele, uma canção educativa que ensina as crianças a não brigarem. A gravação viralizou e já foi vista mais de um milhão de vezes.

Eliton é professor desde 2008 e começou a dar aula na Apae. Foi a partir daí que ele viu que poderia investir na música como material didático durante seu trabalho. Em 2014, ele foi efetivado na rede municipal de Itajaí e começou a trabalhar no Centro de Educação Infantil Hercílio Bento.

Depois disso, decidiu criar a fanpage no Facebook ‘Educação Física e Educação Infantil’, para divulgar as músicas que fazia focadas nas crianças. Todas são educativas. Porém, a página não fez tanto sucesso no início e Eliton só voltou a postar nela em 2016.

Tudo o que ele posta tem autorização dos pais das crianças que aparecem. “O primeiro vídeo que eu fiz e postei rendeu 80 mil visualizações em dois dias. Acredito que hoje ele deve ter cerca de 200 mil. A partir daí fui publicando mais”, conta.

Porém, o maior sucesso foi o vídeo que fez junto com a afilhada Mariana Kawanami, de quatro anos, de Navegantes, e com a prima dela, Luana Zimmermann. A música “O Meu Amigo Eu Vou Respeitar” viralizou. Ela foi criada no último ano focada em uma turma de alunos de Eliton que brigavam bastante. Como ele e outros professores se incomodavam com a situação, um dia ele decidiu pegar o violão e cantar junto com as crianças o que pode e não pode fazer.

Por exemplo, “não pode bater, não pode morder, não pode beliscar. Tem que fazer carinho, tem que dar um abraço e tem que ajudar”. Aí surgiu o sucesso.

“Foi muito rápido. Em dois minutos a canção estava pronta, mas eu fui readaptando-a aos poucos”, acrescenta. Eliton queria ter gravado o vídeo com os alunos, mas por conta da correria não conseguiu. Como sua sobrinha e a priminha dela conheciam a canção, insistiram para gravar e ele acabou cedendo. “A música é um complemento na educação no geral. Através dela conseguimos dar exemplos. Na infância, principalmente, ela é muito importante porque atinge horizontes que outras formas não atingiriam”, comenta.

Como professor da Faculdade Avantis, no curso de Educação Física, Eliton também utiliza a música. Seja nas aulas de Lutas e Capoeira como também na parte teórica.

“Na teoria eu emprego música para uma melhor assimilação de conteúdo porque na hora que precisam se lembrar, basta recordarem da canção. Também faço vozes diferentes, imito personagens conhecidos, como o Sílvio Santos, e os incentivo a futuramente, como profissionais da Educação Física, usarem a música como a ferramenta maravilhosa que ela é”, explica.

Confira o vídeo: