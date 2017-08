Foz do Rio Itajaí-Açu ganha Atlas Ambiental com mais de 300 páginas

(Oswaldo Ribeiro Jr./Acuaplan) - As características e diversidades culturais, sociais, ambientais e econômicas da foz do rio Itajaí-Açu, uma das mais importantes regiões para o desenvolvimento do Estado de Santa Catarina, acabam de ganhar detalhes inéditos no novo “Atlas Ambiental da Foz do Rio Itajaí-Açu”. Construída com apoio da Fundação de Meio Ambiente – FATMA, por meio de compensação ambiental, a publicação será apresentada oficialmente no dia 18 de agosto, às 10h30, na Associação dos Municípios da Foz do Rio Itajaí – AMFRI.

“Além de ser um belo material, o Atlas traz dados técnicos que podem embasar estudos de novos empreendimentos, sendo de grande importância para a região e também para o Estado”, explica o presidente da FATMA, Alexandre Waltrick Rates.

O “Atlas Ambiental da Foz do Rio Itajaí-Açu” é resultado da reunião de documentos históricos das cidades de Itajaí e Navegantes, e de estudos recentes de aspectos socioambientais e econômicos das duas cidades, desenvolvidos em mais de dez anos e para diversos projetos, pelas empresas do Grupo ACQUAPLAN. Pesquisadores e colaboradores de universidades, institutos de pesquisa e órgãos públicos também assinam os textos, dispostos em mais de 300 páginas e com densa informação técnico-científica dinamicamente ilustradas por fotos, mapas e infográficos.

Seu conteúdo está distribuído em três grandes capítulos que destacam, respectivamente, aspectos físicos e naturais, aspectos socioeconômicos e qualidade e gestão ambiental. A publicação é introduzida por um histórico de ocupação e colonização da região e concluída por imagens históricas da foz do rio Itajaí-Açu, cedidas gentilmente pelas fundações culturais e arquivos históricos de Itajaí e Navegantes.

“Os colaboradores do Atlas debruçaram-se sobre documentos históricos para detalhar como a foz do rio Itajaí-Açu transformou-se neste importante polo portuário brasileiro”, explica o coordenador editorial do Atlas, oceanógrafo Fernando Luiz Diehl.

Informações inéditas

Desde as primeiras referências da atividade portuária na foz do rio Itajaí, em 1816, e todos os passos para os processos de implementação dos portos de Itajaí e Navegantes, além de todas as operações de dragagens realizadas no canal de acesso entre 1958 e 2017, estão detalhadas para acesso público pela primeira vez no novo “Atlas Ambiental da Foz do Rio Itajaí-Açu”.

O histórico de dragagem do Saco da Fazenda e o futuro da foz com dados sobre as obras recentes da nova bacia de evolução também compõem o capítulo ”Setor Portuário”, que apresenta um panorama completo e importante para conhecimento de toda uma geração de itajaienses e navegantinos direta ou indiretamente ligados à economia portuária há mais de 100 anos.

“Buscamos informações detalhadas das dragagens realizadas desde 1958, e agora tornamos pública a informação de que um volume de mais de 62 milhões de metros cúbicos de sedimentos já foi dragado do canal de acesso ao Complexo Portuário até este ano de 2017”, ressalta o coordenador editorial Fernando Diehl.

Informações sobre o farto patrimônio biológico da foz dão consistência ao Atlas, com dados atualizados que vão desde as características da Mata Atlântica remanescente na região à grande diversidade da vida marinha e estuarina além de questões relacionadas aos riscos ambientais e seu histórico de desastres naturais.

Imagens trazem à tona memórias importantes do desenvolvimento da foz do principal rio catarinense, lembrando o tradicional ciclo econômico da madeira, e os mais recentes dados dos ciclos da pesca e da construção naval portuária, apontam os rumos para o futuro.

Dados apresentados com o ineditismo, que deixam um legado de informação para as futuras gerações.

Produção e repercussão

O “Atlas Ambiental da foz do rio Itajaí-Açu” é uma realização da Chilicom Vídeo & Design, e produção e coordenação editorial do Grupo ACQUAPLAN.

A conclusão da obra foi possível graças ao patrocínio da empresa Estaleiro Itajaí S/A, em atendimento ao processo de compensação ambiental do empreendimento, pelo uso de Área de Preservação Permanente – APP. “Trata-se de uma contribuição à comunidade dos municípios de Itajaí e Navegantes, para a educação e para o conhecimento técnico e cientifico da região”, diz a empresa, na apresentação da publicação.

O Atlas conta ainda com apoio do Governo do Estado de Santa Catarina e da Fundação de Meio Ambiente – FATMA.

O governador Raimundo Colombo destaca o valor preventivo da obra às ações de Defesa Civil. “O ‘Atlas Ambiental da Foz do Rio Itajaí-Açu’ somará esforços nesse sentido, sendo mais uma peça na engrenagem para promover um conhecimento ainda maior dessa importante região do Estado de Santa Catarina e o trabalho de prevenção da Defesa Civil”.

Já o presidente da FATMA, Alexandre Waltrick Rates, destaca a publicação como um investimento em Educação Ambiental. “Educar é um desafio imenso, tanto quanto aprender, por isso é de grande importância dispormos de instrumentos como este Atlas, que cumpre um papel social muito importante ao dispor todo seu conteúdo às atuais e futuras gerações”.

Lançamento oficial e distribuição

O lançamento oficial do “Atlas Ambiental da Foz do Rio Itajaí-Açu” será realizado no dia 18 de agosto, pela FATMA e o Governo do Estado, na Associação dos Municípios da Foz do Rio Itajaí – AMFRI, em Itajaí.

Após o lançamento, o Atlas será distribuído para todas as bibliotecas e escolas públicas e particulares das cidades de Itajaí e Navegantes. Municípios da região que também tiverem interesse poderão receber o material.