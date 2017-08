Infinity Blue sorteia almoço para 4 pessoas no Dia dos Pais

O Infinity Blue Resort e SPA, de Balneário Camboriú vai sortear um almoço para quatro pessoas no Dia do Pais.

Para concorrer preencha o formulário neste link.

O sorteio acontecerá na próxima sexta-feira quando o vencedor ou vencedora será avisado por e-mail.

O ambiente paradisíaco e a gastronomia de dar água na boca, farão o seu herói se sentir único com um cardápio feito especialmente para ele.

O restaurante Blue Marine traz uma variedade para todos os paladares. Entre as opções, o salmão assado inteiro com ostras ao bafo e flor de abóbora, camarão ao molho de mostarda Dijon na moranga e ostras gratinadas ao creme de espinafre.

Já nas carnes vermelhas, filé mignon grelhado au poivre vert e costela de ovelha assada na brasa.

Para a sobremesa, torta dos deuses, pavlova recheada com creme fresco batido, morango e praline de pistache, mousse de caipirinha e um display de frutas.

Compartilhe de mais um delicioso momento com aquele que te inspira todos os dias! Abertas ao público, as reservas já estão disponíveis pelo valor de R$ 98 + 10% por pessoa e podem ser realizadas pelo telefone (47) 3261.0300, ou ainda pelo e-mail reservas@infinityblue.com.br.

Crianças até 5 anos não pagam e de 6 a 12 anos, R$ 49 + 2,5%. Bebidas não estão inclusas e o estacionamento do resort pode ser utilizado de forma gratuita.

Serviço

Infinity Blue Resort & Spa

Endereço: Av. Rui Barbosa, 1000 – Estrada da Rainha, Balneário Camboriú/SC

Reservas: (47) 3261.0300

E-mail reservas@infinityblue.com.br

Site: www.infinityblue.com.br