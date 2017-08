CDL emite nota de solidariedade por morte de policial em Camboriú

A Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Balneário Camboriú expressa seus mais sinceros votos de pesar à família do sargento da reserva Edson Abílio Alves, assassinato covardemente no bairro Tabuleiro, em Camboriú.

A segurança pública em nossa região clama por socorro. A violência ultrapassou barreiras e os profissionais que a combatem também são vítimas. Estamos vivendo uma situação insustentável!



A entidade também se solidariza com todos os integrantes da Segurança Pública de Balneário Camboriú e Camboriú com a perda de mais um profissional que dedicou sua vida para garantir a ordem e trabalhava em defesa da nossa sociedade. Ao mesmo tempo, cobra das autoridades mais investimentos em segurança.



A CDL acompanha, preocupada, o aumento da violência em nossa região, na confiança de que crimes bárbaros como o assassinato do sargento sejam punidos. Ressaltamos ainda a importância do envolvimento de toda a sociedade na luta por nossos direitos, denunciando, participando de ações e mostrando sua indignação, atitudes imprescindíveis para a conquista dos direitos individuais e coletivos.

Diretoria CDL de Balneário Camboriú