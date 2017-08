Convite para Missa de 7º Dia de Joel Rogério Pires

A família de Joel Rogério Pires, falecido no último dia 28, agradece as manifestações de condolências e convida para a Missa de 7º Dia que se realizará no próximo domingo, dia 3, às 19h30, na Igreja Matriz Santa Inês.

Agradecemos também o apoio da Unimed Litoral, da Guarda Municipal de Balneário Camboriú e da Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú.