O município de Itajaí está adiantado e já recebe obras do Parcão Itajaí, uma praça especialmente montada para animais. A expectativa é abrir o espaço ao público no dia 4 de outubro, Dia dos Animais.

A iniciativa é da empresa DalPet Rações, através da lei Adote uma Praça, que autoriza o Executivo a conceder a administração de praças, parques e jardins.

Todo o investimento está sendo feito pela empresa. O lugar escolhido foi uma área de 350 metros na Praça Genésio Miranda Lins, que fica na beira rio. Ele deverá funcionar das 7h30 às 22h30.

O Parcão será cercado, receberá dois portões e depois a instalação dos brinquedos. No local serão colocados bebedouros, gangorras, rampas, obstáculos com distância, saltos com pneus, além de bancos para os donos ou responsáveis pelos animais descansarem, enquanto eles se divertem.

"Nós de Itajaí precisamos de um lugar adequado para que seja possível levar os animais e se divertir junto com eles, despreocupados. Será um local para deixá-los interagir", ressalta o empresário Otílio Dalçóquio.

Requisitos

Para aproveitar o espaço com os pets, será necessário seguir algumas recomendações, como: não levar cadelas no cio ou cães agressivos, não esquecer a focinheira, recolher as fezes dos cães, manter o espaço limpo e sempre lembrar que o proprietário é o responsável por todos os atos do cão e eventuais danos que ele possa causar.

Em BC também

Balneário Camboriú também deverá ter seu primeiro dog park em breve. O espaço será instalado próximo de uma praça na Avenida Brasil, na altura da Rua 1931. Conforme a reportagem apurou, a abertura deve ficar para meados de outubro.