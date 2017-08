Nova iluminação como medida de urgência no Municípios

A Contribuição para Custeio de Serviço de Iluminação Pública (COSIP) está providenciando nova iluminação nas ruas Corupá e Campo Erê, do Bairro dos Municípios. A medida ocorre em caráter de urgência e visa melhorar a segurança nos locais.

Após um diagnóstico realizado com a Secretaria de Segurança, ficou clara a necessidade de intervenções do poder público nas duas ruas neste momento.

Os postes terão lâmpadas mais fortes e braços de suporte mais longos, para garantir mais luminosidade.

De acordo com o gestor da COSIP, Anderson dos Santos, por enquanto não há recursos para estender as melhorias para o restante da cidade. O objetivo da administração é realizar um planejamento de modernização do parque de iluminação para começar a ser implantado no próximo ano.

Segundo Anderson, o plano da Cosip é a implantação futura de lâmpadas LED no município.