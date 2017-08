Comissão de ética do sindicato dos jornalistas absolve redatores do Página 3

Os jornalistas Renata Rutes e Waldemar Cezar Neto foram absolvidos em processo movido junto à Comissão de Ética do Sindicato dos Jornalistas Profissionais de Santa Catarina pelo comandante do 12o BPM de Balneário Camboriú José Evaldo Hoffmann e seu subordinado Denício Francisco Rosa.

Entre outras acusações os policiais militares alegaram que Renata e Waldemar violaram a ética profissional ao revelar o nome de uma suposta fonte (Denício Francisco Rosa) num diálogo de WhatsApp.

Waldemar se defendeu juntando centenas de documentos relativos à atuação dos dois policiais na cidade e à constante manipulação de informações e represálias à liberdade de expressão praticadas por Evaldo Hoffmann.

Renata alegou que era suborinada ao seu editor (Waldemar) e não tinha autonomia editorial, portanto não era responsável pelo que o jornal publicou.

A decisão da Comissão de Ética segue reproduzida abaixo:

MANIFESTAÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA DOS JORNALISTAS DE SANTA CATARINA



Reunida em Florianópolis, no dia 13 de julho de 2017, a Comissão de Ética dos Jornalistas de Santa Catarina (CE) analisou a representação apresentada por José Evaldo Hoffmann e Denício Francisco Rosa, policiais militares, contra Waldemar Cezar Neto, diretor e editor-chefe do Jornal Página3, de Balneário Camboriú, e Renata Rutes Henning, jornalista.



Em documento recebido no dia 28 de junho pela Secretaria do Sindicato dos Jornalistas de Santa Catarina, os autores declaram que matérias divulgadas no referido jornal e diálogos e imagens veiculados por meio do aplicativo de mensagens WhatsApp caracterizariam injúria e difamação e que, por isso, seus autores teriam desrespeitado o Código de Ética profissional.



A CE analisou as matérias e documentos anexados à representação e abriu prazo para a manifestação dos jornalistas acusados.



Recebidas as defesas, os membros da CE, reunidos no dia 28 de julho de 2017, na sede do SJSC, examinaram o conjunto de documentos apresentados e, orientados pelo Código de Ética dos Jornalistas Brasileiros, pela Legislação vigente e pelo Regimento Interno da CE, assim se manifestaram:



Considerando primeiramente que, no momento dos fatos em pauta, a jornalista Renata Rutes Henning prestava serviços ao jornal Página 3 na condição de estagiária, sem poder decisório sobre edição e publicação de matérias jornalísticas ou opinativas;



Considerando que as matérias publicadas estavam em espaço editorial caracterizado como opinativo, não carregando o estigma axiomático do noticioso;



Considerando que a manifestação de opinião é admitida no âmbito de uma sociedade democrática em que vigoram os auspícios da Liberdade de Expressão;



Considerando que a manifestação de opinião no caso corrente não afronta o Código de Ética dos Jornalistas Brasileiros;

Considerando, também, que os aplicativos de mensagens, no caso WhatsApp, não se caracterizam como veículo de imprensa, uma vez que a participação em grupos é facultativa, feita por adesão, estando no âmbito das decisões privadas e, portanto, não podendo se caracterizar como mídia ou espaço de prática do jornalismo;



Considerando, sobretudo, que não cabe a esta CE formar juízo ou qualquer impressão subjetiva sobre o teor de possíveis divergências pessoais, políticas ou profissionais que nutrem o atual litígio entre as partes;



Considerando que a ocorrência de eventual dano deve ser tratada no âmbito do poder Judiciário, escapando às atribuições desta CE;



Comissão de Ética dos Jornalistas de Santa Catarina decide que:



A representação apresentada não encontra fundamento no tocante à infringência do Código de Ética dos Jornalistas Brasileiros, restando, após análise dos argumentos e documentos juntados, encaminhar o ARQUIVAMENTO da denúncia e notificar as partes desta decisão, na forma do Regimento Interno desta CE.



Florianópolis (SC), 28 de agosto de 2017.



GASTÃO CASSEL

Relator da Comissão de Ética dos Jornalistas de Santa Catarina



VALMOR FRITSCHE

Presidente da Comissão de Ética dos Jornalistas de Santa Catarina