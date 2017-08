A Univali vai sediar nesta semana palestras com referências nas áreas da comunicação e do design.

Paulo Faustino

O professor Paulo Faustino, da Universidade Nova de Lisboa de Portugal, referência internacional em comunicação, irá ministrar a palestra "Empreendedorismo e modelos de negócio do media e indústrias criativas", no auditório do bloco D8 da Universidade do Vale do Itajaí (Univali), Campus Itajaí, na terça-feira (29), às 19h15.

A iniciativa é uma realização do Centro de Ciências Sociais Aplicadas – Comunicação, Turismo e Lazer (Ceciesa – CTL), dirigida a acadêmicos dos cursos de Comunicação, docentes e convidados.

O palestrante é doutor em Comunicação Social e pesquisador do Centro de Investigação em Media e Jornalismo da Universidade Nova de Lisboa. Faustino está completando pós-doutorado na Universidade Columbia, nos Estados Unidos, e integra a direção editorial de revistas científicas internacionais.

Possui oito livros publicados e lançará no Brasil o seu novo livro – Indústrias Criativas, Media e Clusters.

Além de ministrar a palestra, o professor convidado conhecerá a estrutura e proposta da Univali, no intuito de dialogar sobre futuras parcerias com a Instituição, na área da indústria criativa.

Aristeu Pires

Aristeu Pires, ícone do design brasileiro, realiza uma palestra no auditório do bloco 4 do Campus Balneário Camboriú,na quarta-feira (30), às 19h.

O evento, comemorativo aos dez anos do curso de Design de Interiores, reunirá acadêmicos, docentes e convidados, em diálogos sobre a trajetória do designer, suas premiações internacionais e os desafios da profissão. A atividade é gratuita, aberta ao público interessado, com vagas limitadas.



Reconhecido como um dos grandes nomes do design no Brasil, Pires construiu ao longo de 15 anos posição notória no mercado nacional. Seus móveis estão nas principais lojas de decoração do país e em projetos dos mais importantes escritórios de arquitetura, tanto residenciais quanto corporativos.