Vereador Probst denuncia suposto assédio em delegação esportiva

O vereador Nilson Probst (PMDB) trouxe uma acusação séria à tribuna da Câmara de Vereadores nesta semana. Uma fisioterapeuta, ex-servidora do município, teria sido demitida por ter denunciado uma delegação que acompanhou atletas nos Jogos Abertos de Caçador.

Probst falou na tribuna que a ex-servidora questionou o fato de a comissão técnica ter dormido confortavelmente em um hotel, enquanto os atletas ficaram no alojamento com um servidor efetivo que teria assediado as meninas do vôlei e karatê.

Conforme o relato, o funcionário teria bebido uísque e oferecido às garotas menores de idade. Além disso teria mostrado fotos íntimas a elas.

O vereador comentou que o fato de os dirigentes terem ficado no hotel não é ilegal, mas imoral.

Ele reiterou que é praxe que fiquem todos juntos nos alojamentos justamente para garantir a segurança da delegação, e que a escolha pelo hotel foi inédita na história da cidade. “Isso não pode acontecer. É um fato lamentável”, sublinhou.

Nilson conta que existe uma gravação em que o tal servidor admite que havia ingerido bebida alcoólica.

Depois da denúncia, a fisioterapeuta foi demitida, com a justificativa que teria excesso de trabalho.

A servidora foi a segunda aprovada no concurso e não entende como que a terceira colocada continua trabalhando, enquanto ela foi desligada com tal justificativa.

A Fundação

O diretor técnico da Fundação Municipal de Esportes (FMEBC) Roberto Ferreira (Robertinho), que chefiou a delegação nos Joguinhos Abertos em Caçador, desmentiu as acusações do vereador. Disse que foi surpreendido com a denúncia e que a fisioterapeuta não foi demitida por este motivo.

Ela trabalhava na Fundação há cinco anos. No final do ano prestou exame e passou no processo seletivo que todos os funcionários fizeram e foi admitida em caráter temporário por seis meses prorrogáveis por mais seis. No dia 6 ela foi desligada, mas isso segundo o diretor, foi uma decisão interna.

Sobre o episódio que resultou na denúncia o diretor disse que houveram boatos no alojamento e ele imediatamente chamou o professor envolvido, que negou tudo, além de outras pessoas que também não souberam ou viram nada.

“Não fiz nada na ocasião, porque não houve denúncia, foi uma fofoca que surgiu no alojamento e mesmo assim fui verificar detalhadamente e nada encontramos. Então damos o assunto por encerrado. Só que na quarta-feira, com esta denúncia do vereador, a situação mudou”, afirmou Robertinho.

No dia seguinte, a Fundação abriu sindicância e está ouvindo os professores e outras pessoas que estavam na delegação. No total havia 160 pessoas na delegação das quais 140 atletas entre 15 e 17 anos.

Sobre a acusação do chefe da delegação ter se hospedado em um hotel e não no alojamento, Robertinho disse que não fez nada errado, é legal.

“Sempre que eu for vou ficar em hotel, porque a lei permite. Eu ficava no alojamento até fechar a agenda do dia seguinte, a programação de competição, então fazia a logística com a cozinha, com os motoristas das vans e depois disso, ia dormir no hotel. Minha função foi fazer a gestão dos Joguinhos. Não tenho contato com atletas. No alojamento ficaram o chefe de alojamento e mais dois professores coordenadores de alojamento e os demais professores e técnicos”, detalhou.