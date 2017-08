De acordo com o Laboratório de Climatologia da Univali, desta sexta-feira (25) até o fim do mês de agosto as condições do tempo não mudarão do que vem ocorrendo nos últimos dias.

Haverá a presença do sol, mas com nebulosidade variável, ou seja, períodos de muitas e/ou poucas nuvens. Condições de chuvisco ou nevoeiros isolados nesse período.

A Epagri Ciram indica temperaturas mais alta do que o normal para a época em algumas partes de Santa Catarina.

Para Balneário Camboriú a variação ficará entre 16ºC e 24ºC nesta sexta, entre 16ºC e 26ºC no sábado e 16ºC e 25ºC no domingo.

Maré seca

A Epagri lembra que até sábado (26) ocorrerá maré baixa (maré seca) na costa catarinense.

A maré baixa resulta da influência da lua nova (maré de sizígia) e da persistência do vento do quadrante Nordeste (NE) associado a um centro de alta pressão (anticiclone) no oceano Atlântico Sul. Estes fatores combinados provocam o afastamento das águas do mar da costa para o oceano aberto resultando na maré baixa.