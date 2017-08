Assessoria de imprensa de Fabrício não quer “vazamentos” para a imprensa

O coordenador de imprensa da prefeitura de Balneário Camboriú, Ricardo de Oliveira Garozzi, orientou hoje os participantes no WhatsApp de um grupo de servidores do município a não divulgar informações a jornalistas antes que elas sejam filtradas pela assessoria de comunicação do prefeito Fabrício Oliveira.

Do grupo fazem parte diversos servidores, secretários e pelo menos um representante do Ministério Público.

Não é a primeira vez que a assessoria de imprensa do prefeito tenta monopolizar e filtrar a distribuição de informações que são públicas, deveriam ser do conhecimento de toda a população.

O diálogo pelo WhatsApp onde o coordenador de imprensa da prefeitura faz a recomendação segue reproduzido abaixo.

O prefeito Fabrício Oliveira não foi encontrado pela reportagem para comentar o fato. Assim que possível publicaremos sua opinião.