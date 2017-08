Página 3 Online terá todas suas páginas com certificado de segurança

A partir deste final de semana o Página 3 Online começará a certificar como seguras para navegação todas as páginas que publicar, visando atender recomendações internacionais

Atualmente a maioria das páginas publicadas mundialmente na internet não são seguras, por isto exibem no início a notação HTTP (Hyper Text Transfer Protocol).

Alguns navegadores exibem também um cadeado aberto (não segura) ou fechado (segura).

A adoção do mecanismo de segurança, o SSL (Security Sockets Layer), garante que as informações trocadas entre o computador do usuário e o servidor do jornal serão criptografadas, impedindo interceptação e adulteração.

As páginas seguras trarão a notação HTTPS (Hyper Text Transfer Protocol Secure).

Normalmente os usuários não atentam para páginas seguras ou inseguras, mas a tendência é os navegadores e as máquinas de busca, dentre elas o Google, passarem a alertar com maior veemência devido ao risco potencial.

O Google tem um calendário em andamento para alertar claramente e começar a não recomendar que os usuários visitem páginas não seguras.

Aquela empresa lançará uma nova versão do seu navegador, o Chrome, que a partir de outubro recomendará que os usuários não frequentem sites inseguros.

Segundo a publicação especializada NetMarketShare, aquele navegador tem 59% do mercado mundial.



As situações de risco para os usuários em portais não criptografados são maiores quando as páginas possuem links para outras páginas; formulários para preenchimento de dados e opções de pagamentos através de cartões de crédito.

É um esforço mundial pela melhoria da segurança na internet e o Página 3 Online, que até então criptografava apenas as páginas com funções de pagamento via cartão de crédito, criptografará todo seu conteúdo.

A alteração inicia no próximo sábado (26) e prosseguirá durante a semana, sem mudança na forma dos leitores lerem o jornal.