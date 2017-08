Circuito Ecológico tem vagas para oficina em Taquaras e viagem de campo

A coordenadora do Instituto Eco Cidadão Luciana Andréa informou nesta manhã que ainda restam algumas vagas para o Circuito Ecológico sobre Compostagem de Lixo Orgânico, com oficina do professor especialista no assunto Germano Guttler, programado para sexta-feira (25), na Pousada Vila Taquaras, às 14h.

A segunda etapa do circuito será uma viagem de campo ao ‘Programa Agricultura Urbana de Florianópolis’, no dia 28, com saída às 6h30, na praça do Pescador e retorno às 17h.

“Conheceremos diversos modelos de compostagem que já atuam com eficiência”, disse Luciana, informando que tem reserva no ônibus para um morador representante das praias agrestes da APA, para um representante da Associação dos Quilombolas, um representante de escolas públicas e núcleos infantis da APA e para representantes dos setores do Executivo, envolvidos e responsáveis por gestão de resíduos no município.

“Mas é imprescindível que todos se comprometam a repassar para suas comunidades o que aprenderão e dar início a um dos métodos de compostagem visitados, como conclusão do circuito”, acrescentou Luciana.

A viagem a Florianópolis terá cinco paradas: Hotel Sesc Cacupé; Comcap e Jardim Botânico; Família Casca e Parque Ecológico Córrego Grande; Horta Comunitária Pacuca e Pátio da empresa Destino Certo e Brotei.

Não haverá despesa de transporte, somente alimentação será por conta de cada participante. É necessário confirmar presença até quarta-feira (23).

Informações: 999788889