Começou hoje o curso de jovens guarda-vidas

Começou hoje (22) o curso de jovens guarda-vidas, que será ministrado pelo Corpo de Bombeiros Militar, no contraturno escolar.

Foram preenchidas todas as 30 vagas do período matutino e 30 no vespertino. As aulas seguem até o começo de dezembro.

Nos dois encontros por semana os alunos serão orientados sobre salvamento aquático com objetivo preventivo.

Entre os temas que serão abordados estão: atividades práticas de natação, auto salvamento e técnicas básicas de salvamento, além de proporcionar à criança e ao adolescente melhoria em sua qualidade de vida a partir da prática de atividades física.

O curso acontece em parceria com o Projeto Oficinas, através da Secretaria de Educação, e é gratuito.