Pedro Simon participa de evento gratuito, em São José

São José/SC - O ex-senador Pedro Simon ministra palestra dia 14 de setembro, às 20 horas, no auditório do Campus da Universidade do Vale do Itajaí (Univali), no bairro Kobrasol, em São José. O evento, gratuito e aberto ao público, terá como tema a atual conjuntura do Brasil e as perspectivas para os próximos anos.

Pedro Jorge Simon, nascido em Caxias do Sul (RS), em 1930, é advogado e professor universitário. Foi senador pelo estado do Rio Grande do Sul, filiado ao Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB), entre 1979 e 1982 e por três mandatos consecutivos entre 1991 e 2015.

Formado em direito pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS) com pós-graduação em Economia Política, o ex-senador é, também, especialista em Direito Penal e foi professor da Universidade de Caxias do Sul (UCS).