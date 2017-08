Na manhã desta segunda-feira (21), por volta das 10h30, um caminhão colidiu com a estrutura do viaduto da Rua 3700, que fica sob a ponte da BR-101, em Balneário Camboriú.

Segundo o supervisor dos Agentes de Trânsito, Luciano Mello, o veículo ficou trancado por cerca de 10 minutos até a chegada de agentes. Eles orientaram o motorista a dar marcha ré e aguardar a Autopista e a Polícia Rodoviária para verificar possíveis danos causados à estrutura da ponte.

Não há confirmação sobre danos à estrutura, mas pelas imagens que o Página 3 teve acesso é perceptível o prejuízo no veículo, que ficou com o topo do baú destruído.

Não houve grande impacto no tráfego porque o atendimento foi rápido. Depois disso o veículo foi liberado e o dia seguiu normal.

Vídeo:

Crédito: BC Mil Grau